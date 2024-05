Sturz in Linkskurve: Biker (81) verletzt

Am heutigen Sonntag, dem 5. Mai, gegen 14.40 Uhr lenkte ein 81-jähriger Villacher ein Motorrad auf der Miegerer Straße (L 100) von Rottenstein in Richtung Klagenfurt. In Hinterberg, Gemeinde Ebenthal, Klagenfurt, kam er in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab. Im Straßenbankett kam er zu Sturz und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Der Lenker wurde nach Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C 11 in das UKH Klagenfurt gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden.