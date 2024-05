Mit diesem Wetter startet Österreich in die neue Woche

„Im Westen ist es an der Alpennordseite föhnig. Am Nachmittag entwickeln sich dann erste Regenschauer und Gewitter von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich. Weiter nach Osten zu bis zum Abend nur vereinzelt. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West“, so die GeoSphere Austria. In der Früh hat es noch 8 bis 12 Grad, tagsüber bewegen sich die Höchsttemperaturen zwischen 21 bis 26 Grad.