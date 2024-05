Hochwasserschutz & Co.: Im Stadtteilgespräch wurde viel diskutiert

Die Themen Hochwasserschutz, Verkehr und Kinderbetreuung dominierten den Abend. Gemeinsam mit den Experten aus den Bereichen Sicherheit, Verkehr, Entsorgung, Soziales, öffentliche Verkehrsmittel und Wohnen wurde angeregt diskutiert. Aufgrund des Hochwassers im letzten Sommer war dieses Thema natürlich im Stadtteil Viktring vorherrschend.

Schutzmaßnahmen

Bürger wollten wissen, wie es um den Hochwasserschutz steht und welche Maßnahmen seitens der Stadt umgesetzt werden. Gernot Bogensberger, Leiter der Abteilung Entsorgung, informierte über die adaptieren Schutzmaßnahmen bei den drei Rückhaltebecken und den ausgearbeiteten Alarmplänen. Zum Thema Hochwasser gibt es in Viktring auch eine eigene Bürgerinitiative, die ihre Aspekte und Maßnahmen bereits der Stadt mitgeteilt hat.

Tempolimits und mehr Kontrollen

Beim Thema Verkehr wurde vor allem über Tempolimits in verschiedenen Straßenzügen sowie über die Einbahnregelung am Torbogen der Firma Kalt diskutiert. Durch die neue Regelung erhöht sich das Verkehrsaufkommen in der Polsterteichstraße und der Abstimmungsstraße um mehr als 100 Prozent. Stadträtin Sandra Wassermann möchte hier noch einmal mit Familie Kalt in Kontakt treten, um an einer besseren Lösung zu arbeiten. Seitens der Polizei versicherte Chefinspektor Claus Kügerl, dass mehr Kontrollen in der Abstimmungsstraße und der Keltenstraße erfolgen werden. Demnächst werden auch die Bodenmarkierungen erneuert.

Drohende Schlißeung Hort 2

Ebenfalls stark diskutiert wurde über die Kinderbetreuung bzw. die drohende Schließung des Hort 2 in Viktring und die Erweiterung der GTS in der Volksschule. Auch der Turnsaal der Volksschule kann seit dem Hochwasser immer noch nicht zu 100 Prozent genutzt werden. Hierzu lud Bürgermeister Christian Scheider die Vertreter des Elternvereins ins Rathaus ein, um gemeinsam mit dem zuständigen Referenten und der Fachabteilung einen Konsens zu finden.