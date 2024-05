„Turn10“: Die Landesmeisterschaften küren ihre Sieger

Veröffentlicht am 5. Mai 2024, 22:04 / ©LPD Kärnten/Wajand

In der Sporthalle Waidmannsdorf ausgetragen wurden heute am Samstag, den 4. Mai, die Turn10-Landesmeisterschaften für Jugendliche und Erwachsene. Geturnt wurde dabei nach dem „Turn10 2018+“-Programm: Dabei werden die geturnten Übungen – je nach Können – von jedem Sportler selbst zusammengestellt. Das Programm soll vor allem mehr Menschen für das Turnen begeistern und auch der Bewegungsarmut von Kindern und Jugendlichen entgegenwirken. An den Meisterschaften teilgenommen haben rund 200 Turner aus zehn Vereinen.

„Turnen ist die beste Vorraussetzung für ein gesundes Leben“

Im Rahmen der Siegerehrung gratulierte Landeshauptmann und Sportreferent Peter Kaiser allen Turnern herzlich zu ihren Leistungen. „Es freut mich als Sportreferent zu sehen, wie gut es um das Kärntner Vereinswesen bestellt ist. Turnen gehört zu einer Grundsportart und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Turnen ist die beste Voraussetzung für eine sportliche Zukunft und damit für ein gesundes Leben“, so Kaiser, der sich im Namen des Landes bei allen Veranstalterinnen und Veranstaltern, den ehrenamtlichen Funktionärinnen und Funktionären und den besonders auch bei Eltern bedankte. „Sie alle zeigen, dass in Kärnten eine immer größer werdende Turnfamilie heranwächst“, sagte der Landeshauptmann. Er zeichnete die Turnerinnen und Turner gemeinsam mit Klubobmann Markus Malle, Klagenfurts Stadträtin Constance Mochar und Gemeinderat Dieter Schmied aus.