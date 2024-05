Grausam: Tierquäler schneidet Oberschenkel von Pferd auf

In der Nacht von 4. auf den 5. Mai ist eine unbekannte Person auf eine Pferdekoppel in Unterhaus (Gemeinde Seeboden) gelangt. In einer der dortigen Stallboxen war ein 28 Jahre altes Warmblut eingestellt. Als am frühen Morgen des gestrigen 5. Mai dann die Stallpächterin die Pferde fütterte und anschließend auf die Koppel bringen wollte, fiel ihr auf, dass das 28-jährige Warmblut eine tiefe Schnittwunde am hinteren, rechten Oberschenkel hatte.

Wer hat sich dort aufgehalten?

Unverzüglich verständigte sie daraufhin die Pferdebesitzer und dann auch sofort einen Tierarzt, um die tiefe Wunde versorgen zu lassen. Dieser musste die Wunde in mehreren Schichten nähen und stellte auch eindeutig Fremdeinwirkung fest, wie die Polizei nun berichtet. Die Beamten bitten nun um zweckdienliche Hinweise, wer sich zwischen 22 und 6 Uhr auf der Pferdekoppel aufgehalten hat, an folgende Nummer: 059133 2235.