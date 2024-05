Mann rettet schlafenden Mieter vor Küchenbrand

Veröffentlicht am 6. Mai 2024, 06:38 / ©Freiwillige Feuerwehr Kronstorf

Ein Fahrzeug der FF Hargelsberg mit sieben Personen wurde nachalarmiert. Der Brand konnte rasch gelöscht und eine weitere Ausbreitung damit verhindert werden. Bei den Erhebungen stellte sich heraus, dass der 38-jährige slowenische Mieter in der Wohnung schlief und vergessen hatte, dass er einen Topf mit Öl auf dem E-Herd erhitzt hatte. Der 46-jährige Wohnungseigentümer führte zu diesem Zeitpunkt Arbeiten im Keller durch und konnte eine Rauchentwicklung in der Wohnung des 38-Jährigen wahrnehmen.

Schlafender Mieter vor Küchenbrand gerettet

Daraufhin lief er sofort in das Obergeschoß und betrat die unversperrte Wohnung. Dort stellte er fest, dass in der Küche das erhitzte Öl umherspritzte. Er schaltete umgehend den Herd aus und suchte nach dem Wohnungsmieter. Diesen konnte er im Schlafzimmer schlafend vorfinden. Er brachte den Mann ins Freie und versuchte den Brand mit einem Pulverlöscher zu löschen, was ihm jedoch misslang. Dabei wurde er von seiner Schwägerin unterstützt.

Drei Personen im Krankenhaus

Aufgrund der starken Rauchentwicklung brach der 46-Jährige den Löschversuch ab und begab sich ebenfalls ins Freie. Der Wohnungsmieter, der Wohnungsbesitzer und dessen Schwägerin wurden zur Sicherheit wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung mit der Rettung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht.