Frontal-Crash auf GroÃŸglockner HochalpenstraÃŸe fordert zwei Verletzte

Um einen nassen Fahrbahnabschnitt auszuweichen, fuhr der Mann links in eine Parkplatzausbuchtung. Beim Ausfahren aus der Parkplatzeinbuchtung dürfte er aufgrund eine rund zwei Meter hohen Schneewand einen entgegenkommenden 50-jährigen einheimischen Motorradfahrer übersehen haben.

Zwei Personen bei Forntalcrash verletzt

Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Zweiradfahrer. Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Zusammenprall unbestimmten Grades verletzt. Der 27-jährige Schweizer wurde mit dem Notarzthubschrauber in Klinikum Schwarzach geflogen. Der Motoradlenker wurde von der Rettung in das Tauernklinikum nach Zell am See gebracht.