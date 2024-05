In kalten Teich geworfen: Erwachsene quälten Mädchen monatelang

Symbolfoto

Symbolfoto Das junge Mädchen soll geschlagen, an Haaren und Ohren gezogen, in den Teich geworfen und in den Keller gesperrt worden sein. Kärnten Schrecklich! Gericht

Das junge Mädchen soll geschlagen, an Haaren und Ohren gezogen, in den Teich geworfen und in den Keller gesperrt worden sein.