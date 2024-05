Fahrraddiebstahl: Wer zahlt, wenn das Rad vom Träger gestohlen wird?

Veröffentlicht am 6. Mai 2024, 09:03 / ©ÖAMTC Kärnten

Einen derartigen Schaden deckt weder eine Kfz-Haftpflichtversicherung noch eine Kaskoversicherung ab. „Nur eine Fahrrad-Diebstahl-Versicherung kann einspringen, wenn das Fahrrad vom Auto gestohlen wurde. Um im Schadenfall keine bösen Überraschungen zu erleben, sollte man die Versicherungsbedingungen vor Abschluss aber genau durchlesen“, rät Daniel Wallas, Versicherungsexperte des ÖAMTC Kärnten.

Kaskoversicherung: Absicherung für das eigene Fahrzeug

Die Kaskoversicherung deckt Schäden am eigenen Kfz ab. Je nach Versicherungs- bedingungen können im Einzelfall auch Diebstähle an bestimmten Gegenständen im Fahrzeug mitversichert sein. Aber niemals das Fahrrad am Fahrradträger!

©ÖAMTC Kärnten Daniel Wallas erklärt wann und wo der Fahrraddiebstahl versichert ist.

Zwtl.: Kfz-Haftpflichtversicherung: Keine Deckung bei Diebstahl

Die Kfz-Haftpflichtversicherung deckt Schäden gegenüber Dritten ab, nicht aber den Diebstahl des eigenen Zweirads vom Radträger. Bei Beschädigungen durch andere Verkehrsteilnehmer am Fahrradträger kann der Schaden jedoch bei der Kfz- Haftpflichtversicherung des Unfallgegners geltend gemacht werden.

Haushaltsversicherung: Ist hier das Fahrrad am Radträger mitversichert?

Das Fahrrad ist in vielen Haushaltsversicherungen auch in versperrten Räumen außerhalb der Wohnung (z.B. Kellerabteil, Dachboden oder Nebengebäude) mitversichert, meist unter der Bedingung einer zusätzlichen Sicherung mit einem geeigneten Schloss. Jedoch endet der Versicherungsschutz in der Regel mit dem Verlassen der Wohnung, die Versicherung kommt für keine Schäden mehr auf.

Fahrrad-Diebstahlversicherung kann sich lohnen

Wenn Fahrräder vom Auto entwendet werden, bietet oft nur eine Fahrrad-Diebstahl-

versicherung eine Absicherung gegen den finanziellen Schaden. Vor allem bei teuren Fahrrädern oder E-Bikes kann sich eine solche Versicherung lohnen. „Bei der Wahl der Versicherung sollte man unbedingt auf die genauen Bedingungen achten. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf die notwendigen Sicherungsmethoden sowie den Entschädigungsumfang gelegt werden“, erklärt Daniel Wallas.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.05.2024 um 09:09 Uhr aktualisiert