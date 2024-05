Kaki, Sonnengelb, Koralle: Welche Frühlings-Trendfarben stehen dir?

Es gibt noch mehr davon und manche begleiten uns schon seit der Herbst/Winter-Saison. Aber: Wem steht was?

London und New York sind tonangebend

Was auf den Laufstegen der Fashion Weeks in den Metropolen New York und London präsentiert wird, ist meist so speziell, dass es sich für den Alltag kaum eignet. Schnitte und Formen werden jedoch aufgegriffen und landen in gemäßigter Ausführung und somit tragbar in jenen Läden, in denen wir Österreich-Normalverbraucher*innen zu erschwinglichen Preisen einkaufen. Mehr noch gilt das für die Farben. Die werden – ob in pastelliger Blässe oder knalliger Schärfe – direkt übernommen.

Die lauten Töne

Wer sich in ROT hüllt, erregt Aufmerksamkeit. Wer Rot von Kopf bis Fuß oder gewagte Kombinationen mit Pink trägt, traut sich etwas. Wer es ruhiger angehen möchte, setzt auf klassische Kombis mit Weiß, Schwarz oder einem Grünton. Viele finden: Rot steht mir nicht. Falsch! Du musst nur den richtigen Rotton für dich finden: Je dunkler Teint und Haare, umso wärmer das Rot (zB Tomatenrot, Koralle). Kühle Typen, das heißt blass, blond oder rothaarig, greifen auf die blaustichigen Varianten zurück (zB Purpur, Mauve). GELB wie die Sonne, das sind Frühling und gute Laune pur! Beige, Braun und Grau sind ideale Partner. Je heller Haut und Haare, desto pastelliger sollte das Gelb sein. DUNKELBLAU ist keine Winterfarbe, sondern vielmehr ein Allzweckmittel im Modehimmel. Ton in Ton, mit Weiß und Beige oder mit kräftigem Pink oder Orange setzt es uns gekonnt in Szene. Je heller Haare und Haut sind, umso besser sind Blautöne jeglicher Art für dich geeignet. Wem Beige zu langweilig ist, der greift auf BRAUN zurück. Verhalten, beispielsweise mit Schwarz gestylt, wirkt es elegant. Knallig kombiniert mit Violett oder Gelb zeigen wir, dass gewagte Looks nicht nur etwas für die Laufstegmodels sind. Aber Achtung: Braun ist die ideale Farbe für sogenannte Herbsttypen, also dunkelhaarig und olivstichiger bzw. gebräunter Teint.

Die ruhigen Töne

Ohne zartes LILA kommen wir nicht durch den Frühling. Color-Blocking sowie gedeckte Farben sind damit möglich. Lila macht alles mit und steht jedem. Barbie war gestern, dezente ROSA-Töne sind nun im Vormarsch. Diese lassen sich sowohl klassisch (zB Schwarz, Grau) als auch knallig (zB Blau, Violett) ergänzen. Kühler Teint – kühle Nuancen, warmer Teint – warme Nuancen. Mehr gibt’s hier nicht zu beachten. Rosa ist nicht nur eine Trend-, sondern eine recht dankbare Farbe. Helles BLAU, bis hin zu leichtem Türkis verlangt nach weißen Kombi-Partnern. Die Wiesen leuchten dieser Tage in sattem GRÜN. Wir greifen diesen Trend aus der Natur auf, entweder genauso farbenfroh oder ein wenig diskreter: Pastellgrün ist eine der Trendfarben dieses Frühlings. Auch Kaki ist aus unseren Kleiderschränken nicht mehr wegzudenken. Einziger Nachteil: Grün ist nicht so leicht zu kombinieren. Mit Weiß, Beige oder Rosa macht man nichts falsch. Wer mag, hüllt sich in einen grünen Komplett-Look. Grün steht grundsätzlich jedem, doch besonders Blondinen und Rothaarige sehen grandios in Kaki aus. Ein edler Allrounder ist BEIGE und steht vor allem Herbst- und Frühlingstypen am besten. Frühlingstypen sind hell- oder rothaarig, minimal gebräunt, mit rosigen Wangen. Ein begehrter Alleskönner ist GRAU, das uns diesen Frühling und Sommer sogar in vier Farbschattierungen – von hell bis dunkel – begleitet. Nun komplettieren wir die Typ-Palette, denn Grau steht vor allem den Sommer- und Wintertypen ausgezeichnet. Sommertypen haben hellen Teint und neigen dazu, sich rasch einen Sonnenbrand zu holen. Wintertypen haben dunkle Haare und helle Haut.

Die Nichtfarben

Eine Grundausstattung in den Nichtfarben Schwarz und Weiß schadet nie. Sie lässt sich nämlich immer wieder ausführen – so auch in den kommenden Wochen. Beim Mixen sind dem eigenen Geschmack keine Grenzen gesetzt. Weiß und Schwarz passen nicht nur zusammen, sondern auch zu allen anderen Farben. Strahlendes Weiß steht nur wenigen. Deswegen lohnt es sich, cremige Varianten ins Auge zu fassen (Stichwort: Brautkleid) oder auf einen Ganzkörper-Weiß-Look zu verzichten. Auch Schwarz steht nicht allen. Herbst- und Frühlingstypen können in zu dunkler Kleidung schnell recht blass und unscheinbar wirken.