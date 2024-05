Nackt wandern in Kärnten: Hier ist es möglich

Veröffentlicht am 6. Mai 2024, 09:09 / ©www.reisen-magazin.at / Helmut Schultze

Eine Begegnung der ganz besonderen Art ist unweit des Gösseldorfer Sees im Süden Kärntens möglich. Dort wurde nämlich bereits in den 1980er-Jahren Österreichs erster Nacktwanderweg ausgewiesen, wie ein österreichisches Reise-Magazin erklärt. Außer Schuhe, Rucksack oder Kopfbedeckung haben Nacktwanderer meist nichts an.

Trend wird immer populärer

Der Trend werde stets populärer und soll die Natur und all ihre Elemente noch näherbringen, sich positiv auf die Wahrnehmung des eigenen bzw. fremder Körper auswirken und umfassende Einflüsse auf Körper und Geist zeigen. Aber ist das denn überhaupt erlaubt?

Ist nackt wandern strafbar?

Tatsächlich sei es nicht strafbar, unbekleidet auf öffentlichen Wanderwegen unterwegs zu sein – solange die Aktivitäten nicht in Zusammenhang mit sexuellen Handlungen stehen und der „öffentliche Anstand“ gewahrt bleibe, erklärt das Magazin weiter. An stark frequentierten Plätzen und Orten, wo Familien mit Kindern unterwegs sind, sollten sich Nacktwanderer also etwas anziehen bzw. sich bedecken.