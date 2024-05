Klassische Genüsse: Beethoven Orchester Bonn mit Gastspiel in Villach

„Es soll ein Konzert sein, dass sich die Engel im Himmel freuen“ – nicht gerade eine Kleinigkeit, die sich Felix Mendelssohn Bartholdy mit dem Violinkonzert in e-moll abverlangte. Nach der sensationellen Uraufführung eroberte das Werk binnen kürzester Zeit die Konzertsäle, denn das Konzert imponierte bei seiner Uraufführung durch Neuerungen im Aufbau. Das Werk bezirzt bis heute durch elfenhafte Klänge, durch feurige Violinsoli und aufbrausende Tutti. Nicht zuletzt wegen der reichhaltig vorhandenen Melodien, die sogar zum Nachpfeifen verleiten, ist das Werk so populär. Während Beethovens sogenannte „Schicksalssinfonie“ von zielgerichteter Dynamik und einer Dramaturgie „durch Nacht zum Licht“ geprägt ist, gibt es in der „Sinfonia pastorale“ kaum Konflikte. Stattdessen über weite Strecken Idylle pur und ist eine Liebeserklärung an die Natur. Beethoven drückt seine Sehnsucht nach dem Landleben aus. Die Gesamtform der Sinfonie ist einzigartig und zeigt Beethovens innovative Herangehensweise an die Komposition. Das Werk gilt als Basis für die Programmmusik des 19. Jahrhunderts und beeinflusste später die symphonische Dichtung.

Dirk Kaftan dirigiert

Dirk Kaftan ist einer der spannendsten deutschen Dirigenten seiner Generation: Außergewöhnliche Programmgestaltung, Uraufführungen, beachtliche Opernproduktionen und ein Denken über den Tellerrand hinaus zeichnen das Profil des 1971 geborenen Musikers. Und dabei ist er ein sowohl im Kernrepertoire als auch in ungewöhnlichen Formaten gern gesehener Gast an bedeutenden Häusern im In- und Ausland: Zuletzt bei den Wiener Symphonikern, dem SWR Sinfonieorchester Baden-Baden, dem KBS Symphony Orchestra Seoul, dem Royal Danish Orchester, den PKF Prager Philharmonikern, der NDR Radiophilharmonie, der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und dem Ensemble Modern, sowie an den Opernhäusern in Kopenhagen, Hamburg sowie Berlin und mit einem vielbeachteten „Der fliegende Holländer“ an der Komischen Oper Berlin. Seit 2017 ist Dirk Kaftan Generalmusikdirektor des Beethoven Orchester Bonns und der Oper Bonn.

Der Outreach zu den Menschen in der Region und die Arbeit mit und an der Musik stehen für ihn im Mittelpunkt, künstlerische Exzellenz und Nahbarkeit schließen sich nicht aus. Ob im Dialog mit den unterschiedlichsten Interessensgruppen der Stadtgesellschaft oder im Konzert mit Solisten von Weltrang: Dirk Kaftan sucht stets das Verbindende, das Machbare – aber auch den Traum, das tief Vergrabene, die multiplen Bedeutungsschichten von Kunst und Leben. Das führt zu einem Spagat zwischen großer Bühne und Kammer, zwischen Avant-Garde und Schlager, zwischen Repertoire-Pflege und Entdeckerlust – Dirk Kaftan ist Garant für stete Neugier, mitreißende Energie und die Freude an gemeinsamen musikalischen Abenteuern! In der Beethovenstadt Bonn hat er seine Beschäftigung mit Beethoven vertieft: Mit dem Beethoven Orchester hat er einen Fokus auf das Repertoire gelegt, das der große Bonner Sohn in seiner Jugendzeit in der herausragenden Bonner Hofkapelle selbst mitmusiziert hat. Hier vereinen sich die Entwicklung orchestraler Spielkultur, das Interesse an spannenden Repertoire-Erweiterungen und ein kommunikativ ausgerichtetes Musikverständnis.

Beeindruckende Besetzung

Das majestätische Musizieren des Violinisten Daniel Lozakovich hat Kritiker und Publikum in seinen Bann gezogen. „Perfekte Meisterschaft. Ein außergewöhnliches Talent“, bemerkte „Le Figaro“ nach einem Auftritt beim Verbier Festival, während der „Boston Globe“ „klangliche Reinheit, die Ausgeglichenheit und Technik“ seines Debüts mit dem Boston Symphony Orchestra und Andris Nelsons beim Tanglewood Festival im Juli 2017 lobte. In Stockholm geboren, begann er im Alter von fast sieben Jahren Violine zu spielen und gab sein Solodebüt zwei Jahre später mit dem Moscow Virtuosi Chamber Orchestra und Vladimir Spivakov in Moskau. Lozakovich eröffnete die aktuelle Saison mit seinem Debüt bei den BBC Proms, wo er Brahms mit dem BBC Symphony Orchestra und Fabien Gabel in der Royal Albert Hall aufführte. Er ist Artist in Residence des Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo und spielt während der gesamten Saison Konzerte und Liederabende.

Highlights der Saison

Zu den Terminen dieser Saison gehören das Oslo Philharmonic unter Klaus Mäkelä, das Debüt der Abonnementreihe mit der Filarmonica della Scala im Teatro Alla Scala unter der Leitung ihres Musikdirektors Riccardo Chailly, das Singapore Symphony, das Royal Stockholm Philharmonic, das Orchestre de la Suisse Romande, das Orchestre Philharmonique de Luxembourg und das Seoul Philharmonic Orchestra. Lozakovich konzertiert nun regelmäßig mit führenden Orchestern und den bedeutendsten Dirigenten der Welt, darunter Adam Fischer, Semyon Bychkov, Christoph Eschenbach, Neeme Järvi, Cristian Măcelaru, Kazuki Yamada, Vasily Petrenko, Lahav Shani, Tugan Sokhiev, Dina Slobodeniouk und Lorenzo Viotti. Lozakovich ist ein gefragter Rezitalist und gibt in dieser Saison sein Rezital-Debüt im Großen Saal des Concertgebouw und 2024/25 in der Carnegie Hall. Daniel Lozakovich spielt die „Ex-Sancy“ Stradivari von 1713, eine großzügige Leihgabe von LVMH / MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON.

Villach bittet zu klassischen Musik

Die Veranstaltung findet am 15. Mai um 18.45 Uhr im Congress Center Villach, Gottfried-von-Einem-Saal, statt. Die Einführung zum Konzertabend ist mit Sigrid Konnerth und dem Dramaturgen des Orchesters Tilman Böttcher. Die Karten sind in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen sowie online unter www.oeticket.com erhältlich. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter www.villach.at/kultur.