Achtung Öffi-Fahrer: Fahrrad-Demo beeinflusst Busverkehr in Klagenfurt

Die Route der Demo verläuft folgendermaßen: Neuer Platz – Benediktinerplatz – 8. Mai-Straße – Adlergasse. Von dort aus vorbei am Kardinalplatz in Richtung Getreidegasse – Priesterhausgasse – Waaggasse und Heuplatz bis zur Theatergasse. Anschließend geht es über die Radetzkystraße zum Villacher Ring in Richtung Villacher Straße – Luegerstraße – Siebenhügelstraße bis zum Stadion. Von dort aus biegen die Demonstranten rechts ab und fahren am Südring entlang, um dann links in die Süduferstraße in Richtung Reifnitz einzubiegen. In diesen Bereichen kann es zu Verkehrsbehinderungen und zu Störungen im Busnetz kommen.