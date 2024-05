Gemeinsam stark: Kinder-Übergewicht bekämpfen mit ganzheitlichem Ansatz

Veröffentlicht am 6. Mai 2024, 10:36 / ©StadtKommunikation / Wajand

Oft ist es der Mangel an Bewegung und ungesunder Ernährung oder auch genetische Veranlagung – immer mehr Kinder und Jugendliche neigen zu Übergewicht. Die Auswirkungen von Gewichtsproblemen auf Kinder und Jugendliche können weitreichend sein. Körperliche Gesundheitsprobleme wie Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen können sich bereits in jungen Jahren entwickeln. Darüber hinaus beeinflussen Übergewicht und Adipositas das Selbstwertgefühl und das psychische Wohlbefinden, da betroffene Kinder und Jugendliche oft Opfer von Stigmatisierung und Mobbing werden.

Ein komplexes Thema

„Gewichtsprobleme bei Kindern und Jugendlichen sind ein komplexes Thema, das eine ganzheitliche Herangehensweise erfordert, die sowohl physische als auch psychische Aspekte berücksichtigt. Durch eine unterstützende Umgebung und eine positive Einstellung können Kinder und Jugendliche mit Gewichtsproblemen die Unterstützung erhalten, die sie benötigen, um gesunde Gewohnheiten zu entwickeln und ein erfülltes Leben zu führen“, weiß Gesundheitsreferent Stadtrat Franz Petritz. Es ist wichtig, Gewichtsprobleme bei Kindern und Jugendlichen ernst zu nehmen und sie mit Empathie und Unterstützung zu behandeln. Eltern, Erziehungsberechtigte und Schulen spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung eines gesunden Lebensstils durch eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige körperliche Aktivität. Dabei sollten sie jedoch darauf achten, keine negativen Körperbilder zu fördern, sondern vielmehr ein positives Verständnis für Gesundheit und Wohlbefinden zu vermitteln.

Premiere in Waidmannsdorf

Erstmals wird in einer Schule das Projekt zur Adipositas-Prävention durchgeführt. Gestartet wird mit einem Informationsabend, um alle Familien umfassend über das Projekt aufzuklären, Fragen zu beantworten und das Team vorzustellen. Vor Beginn werden die Kinder und Jugendlichen zu einer Anfangsuntersuchung in die Räumlichkeiten von „Down and Up‘“, St. Veiter Straße 130, eingeladen. Wöchentlich trifft sich die Projektgruppe mit den Trainern aus den Bereichen Medizin, Psychologie, Bewegung und Ernährung. Die einzelnen Einheiten wurden für die Bedürfnisse von übergewichtigen Kindern und Jugendlichen entwickelt und werden stetig überarbeitet und modernisiert.

Mehrere Programme sind am Start

Die ÖGK unterstützt Angebote für übergewichtige und adipöse Kinder und Jugendliche im Rahmen der „Leichter Leben Kids & Teens Programme“. Das Kärntner Programm „Down & Up“ wird von der ÖGK bereits seit mehreren Jahren zur Gänze gefördert, sodass für die Teilnehmenden keinerlei Kosten entstehen. Das Pilotprojekt in einer Klagenfurter Schulklasse ermöglicht somit weiteren Kindern und Familien, kostenfrei teilzunehmen und ihren Lebensstil zu verbessern. Die Präventionsstelle der Stadt Klagenfurt unterstützt „Down and UP“ bei den Gruppentreffen.

Fachkräfte spielen eine entscheidende Rolle

Medizinische, pädagogische und psychologische Fachkräfte können ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit Gewichtsproblemen spielen, indem sie eine individuelle Beratung und Betreuung anbieten. Gemeinsam können sie realistische Ziele setzen und Strategien entwickeln, um die Gesundheit und das Wohlbefinden des Kindes zu verbessern.