Unwetter-Warnung für Österreich: Starkregen, Stürme und Hagel erwartet

Das Wochenende brachte uns warme Temperaturen und Sonnenschein, am heutigen Montag ziehen in einigen Bundesländern nun wieder Unwetter auf. „Bereits ab den Mittagsstunden entstehen im südlichen Oberösterreich sowie im Most- und Waldviertel erste Schauer und Gewitter, die Richtung Osten bzw. Nordosten weiterziehen“, sagt zum Beispiel der Wetterdienst Skywarn voraus. Am Abend soll dann eine Front mit teils kräftigen Schauern und Gewittern auch Salzburg und das Innviertel in Oberösterreich erreichen. Gerechnet wird im Zuge der Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Im Laufe der ersten Nachhälfte soll das Unwetter wieder abklingen.

Hier wird Starkregen und Hagel erwartet

Auch die Wetterlounge sagt voraus: „Ausgehend vom Bergland sind heute vor allem in Oberösterreich, Niederösterreich eventuell auch Wien teils kräftige Gewitter möglich. Neben Starkregen und Hagel, ist in Gewitternähe auch mit Sturmböen zu rechnen.“ In den Karawanken, der Koralpe, Saualpe und der Weststeiermark sei hingegen mit stürmischen Böen durch Föhn zu rechnen.

Auch Unwetterzentrale warnt

Die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) warnt ebenfalls vor möglichen Gewittern am Montag. „Im Vorfeld einer Kaltfront muss man am Montag in Teiles Österreichs mit einer erhöhten Schauer- und Gewitterneigung rechnen“, heißt es. So sollen sich im Laufe des Nachmittags zunächst in den Nordalpen in Tirol, entlang der Niederösterreichischen Voralpen und im Waldviertel erste Gewitter abzeichnen. Diese ziehen dann weiter Richtung Wien und „können lokal für große Regenmengen in kurzer Zeit und kleinen Hagel sorgen“. In den Abendstunden kommt es dann vor allem im Flachgau und in Oberösterreich zu Gewittern, hier bestehe zusätzlich die Gefahr von stürmischen Böen. Aktuelle Unwetterwarnungen findest du hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.05.2024 um 10:46 Uhr aktualisiert