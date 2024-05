Zu Boden geschleudert: Junge Kärntnerin (16) bei Unfall verletzt

Veröffentlicht am 6. Mai 2024, 10:42 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / WRK / Markus Hechenberger

In den frühen Morgenstunden, gegen 5.45 Uhr, war heute eine 16-Jährige aus dem Bezirk Spittal an der Drau mit ihrem Moped in Dellach im Drautal auf der B100 unterwegs. Im Kreuzungsbereich zweier Gemeindestraßen kam es dann zur Kollision mit einem Auto, gelenkt von einem 39-jährigen Kärntner.

Junge Kärntnerin ins Krankenhaus gebracht

Durch den Zusammenstoß wurde die Jugendliche zu Boden geschleudert und kam einige Meter entfernt zu liegen, wie die Polizei berichtet. Sie wurde bei dem Unfall verletzt und musste von der Rettung ins Krankenhaus nach Lienz gebracht werden. Der Autofahrer selbst blieb unverletzt.