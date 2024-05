Zeugen gesucht: Fahrerflucht bei zwei Verkehrsunfällen mit Verletzten

Zwei Unfälle ereigneten sich letzte Woche in Hall in Tirol. Bei beiden Unfällen verletzten sich die Opfer leicht, so die Polizeiinspektion Hall in Tirol. Die Täter begangen allerdings Fahrerflucht.

Beim Ausparken angefahren

Am 1. Mai 2024, gegen 10.15 Uhr touchierte vor dem „Kurhaus“ in Hall in Tirol ein bislang unbekannter Auto-Lenker beim Ausparken eine 37-jährige Fußgängerin, welche sich gerade hinter dem Fahrzeug befand. Die Fußgängerin kam zu Sturz und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Mit E-Scooter kollidiert

Am 3. Mai 2024 gegen 14.20 Uhr, kollidierte ein unbekannter Lenker eines E-Scooters im Kreuzungsbereich Speckbacherstraße/Kathreinstraße/Fuxmagengasse in Hall in Tirol mit der 86-jährigen Lenkerin eines E-Bikes, welche auf der Speckbacherstraße in Richtung Norden unterwegs war. Die Lenkerin des E-Bikes kam zu Sturz und zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu.

Zeugen gesucht!

Bei beiden Verkehrsunfällen fand weder ein Datenaustausch statt, noch wurde die nächste Polizeidienststelle verständigt. Die Lenker entfernten sich nach den Ereignissen von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Hall in Tirol ersucht Zeugen der zwei Unfälle beziehungsweise die beiden Unfalllenker sich unter der Telefonnummer 059133 / 7110 zu melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.05.2024 um 12:56 Uhr aktualisiert