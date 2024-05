Hoffnung und Solidarität: Erste Johns Sternenbank in Villach eingeweiht

An der feierlichen Zeremonie nahmen hochrangige Persönlichkeiten teil, darunter Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig, Stadtrat Christian Pober, Sachgebietsleiterin für Friedhöfe Sabrina Laure, Schatzmeister des gemeinnützigen Vereins „Soldaten mit Herz“ Martin Kusternigg und Wandelstern-Obfrau Bernadette Hartl.

Trost und Unterstützung

„Alles Gute auf der Welt passiert nur, wenn einer mehr leistet, als er muss“, ließ John Patrick Platzer, der kürzlich erkrankte Präsident des Vereins Soldaten mit Herz und Namensgeber der „Johns Sternenbank“, via Brief ausrichten. In Anlehnung an die Worte Platzers drückte Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig ihre Bewunderung für die Initiative aus: „Die 8. Johns Sternenbank ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie Menschen und Vereine über sich hinausgehen, um anderen Trost und Unterstützung zu bieten.“ Stadtrat Christian Pober fügte hinzu: „Platzers Worte erinnern uns daran, dass es auf das Engagement jedes Einzelnen ankommt. Indem wir uns – als Stadt Villach – für die Errichtung der 8. Johns Sternenbank einsetzen, zeigen wir als Gemeinschaft, dass wir bereit sind, mehr zu tun, um anderen zu helfen. Diese Solidarität ist eine der Grundpfeiler, die unsere schöne Draustadt ausmacht.“

Ein Ort der Ruhe und Besinnung

Die Sternenbank am Villacher Zentralfriedhof ist die achte kärntenweit und bietet nicht nur einen Ort der Ruhe und Besinnung, sondern auch praktische Unterstützung für betroffene Familien. Ein QR-Code auf der Bank führt zu der Webseite www.mein-sternenkind.net , wo über 500 Hilfsangebote für Österreich, Südtirol und Liechtenstein verfügbar sind. Die Hilfestellungen reichen von psychologischer Unterstützung bis hin zu praktischen Beratungsangeboten und dienen dazu, Familien in ihrer Trauerarbeit zu unterstützen.

Tabuthema Sternenkinder brechen

Bernadette Hartl, Obfrau von „Wandelstern“, betonte die Bewusstseunsbildung in Bezug auf das Thema Sternenkinder: „Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir das Tabuthema Sternenkinder brechen und betroffene Familien unterstützen. Die 8. Johns Sternenbank ist ein Schritt in die richtige Richtung, um Trauernden die Unterstützung zu bieten, die sie benötigen.“ Die Einweihung der 8. Johns Sternenbank markiert einen weiteren Meilenstein in der kontinuierlichen Bemühung, betroffenen Familien Trost und Unterstützung zu bieten. Die Gemeinschaft von Villach zeigt einmal mehr ihre Solidarität und ihr Mitgefühl gegenüber denjenigen, die einen schweren Verlust erlitten haben.

Was sind Sternenkinder?

Als „Sternenkinder“ werden verstorbene Kinder bezeichnet, insbesondere wenn sie vor, während oder kurz nach der Geburt verstorben sind. Die Trauer um ein Sternenkind kann oft still und zurückgezogen erlebt werden, was zu psychischer Belastung und Krankheit führen kann. Die Johns Sternenbanken werden an öffentlichen Plätzen aufgestellt, um betroffenen Familien einen niederschwelligen Zugang zu Hilfsangeboten zu bieten und ihnen zu zeigen, dass sie nicht allein sind.