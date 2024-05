Hitlergruß: Cupfinale hat für „Fußballfan“ nun Nachspiel

„Dafür ist kein Platz bei uns.“ Mit diesen Worten verurteilt der SK Rapid Wien das Verhalten eines Fans, der beim Cup-Finale in Klagenfurt offenbar den Hitler-Gruß gezeigt hat, wie ein Video offenbart. Dieses kursiere in sozialen Medien, wie der Club in einer Stellungnahme auf „X“ (ehemals Twitter) mitteilt. „Darauf zu sehen ist eine in grün-weißem Outfit gekleidete Person, die sich nicht nur unmöglich benimmt, sondern darüber hinaus den rechten Arm zum Hitler-Gruß erhebt.“

„Rechtsradikales Verhalten hat keinen Platz“

In dem Statement erklärt man weiter, dass alle Verantwortlichen dieses Verhalten aufs Schärfste verurteilen würden. Zudem sei die eigene Rechtsabteilung beauftragt worden, Strafanzeige gegen die Person einzubringen. „Von Seiten des Vereins wird diese Person, sobald identifiziert, mit Hausverbot belegt und im Falle einer Mitgliedschaft diese entzogen“, so die Wiener. Rechtsradikales Verhalten habe beim SK Rapid keinen Platz und werde stets klare Konsequenzen und Sanktionen nach sich ziehen, gibt man abschließend bescheid.