LPSV Kärnten gewinnt packendes Futsal-Match gegen Tango Vienna

Nachdem das Spiel praktisch mit einer vergebenen Chance der Heimmannschaft startete, gelang es Tango Vienna, in Führung zu gehen. Doch innerhalb von nur fünf Minuten drehte der LPSV Kärnten das Spiel und ging mit 3:1 in Führung. Das Match war geprägt von einem starken Offensivgeist auf beiden Seiten, ein offener Schlagabtausch, der die Zuschauer in Atem hielt.

Neue Spieler zeigten Potenzial

Besonders erwähnenswert war die Leistung der neuen Spieler beim LPSV Kärnten. Neben dem Routinier Sinan Samardzic gab auch der erst 17-jährige Arnes Sacic sein Debüt und zeigte sein Potenzial auf dem Parkett. Kurz vor der Halbzeitpause führten die Villacher verdient mit 8:5.Die zweite Halbzeit brachte noch mehr Spannung, als der LPSV mit 11:6 in Führung lag, denn Tango Vienna setzte alles auf eine Karte und holte mit einem Flying Goalkeeper-Manöver drei Tore auf. Doch der Schlusspunkt gehörte dem Spielertrainer des LPSV Kärnten, Samir Nuhanovic, der unmittelbar vor Schluss mit dem 12:9 und damit seinem dritten Tor in diesem Spiel den Sieg für sein Team besiegelte.

Stella Rossa wartet

Mit diesem Erfolg zieht der LPSV Kärnten in die nächste Runde ein und trifft dort auf den Titelverteidiger Stella Rossa. Das vielversprechende Spiel findet am kommenden Sonntag, den 19. Mai, um 17:00 Uhr in der Sporthalle St. Martin statt. Die Fans dürfen sich auf ein weiteres packendes Duell freuen, wenn der LPSV versucht, seine Siegesserie fortzusetzen und einen weiteren Schritt Richtung Cup-Erfolg zu machen.

Heiß auf das Duell mit dem Rekordmeister

„Der Cup ist für uns ein wichtiger Probelauf für die kommende Saison in der Futsal Bundesliga. Unsere Neuzugänge haben sich gut eingefügt und werden sich sicher gut in unserem Team einfügen können. Obwohl in unserem Spiel teilweise die gewünschte Konsequenz gefehlt hat – offensiv, aber vor allem in der Defensive – war das eine durchaus ansprechende Vorstellung. Erfreulich war auch, dass wir bereits in der 1. Runde des ÖFB Futsal Cup eine durchaus ansprechende Zuschauerkulisse hatten. In der nächsten Runde erwartet uns mit dem Titelverteidiger und Rekordmeister aus Wien ein echter Leckerbissen für die Zuschauer. Das Spiel am Pfingstsonntag ist dann ein echter Gradmesser, was uns in der kommenden Bundesliga-Saison erwarten wird“, so Stephan Brozek.

