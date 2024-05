Suchaktion bringt traurige Gewissheit: 56-Jähriger tot aufgefunden

Veröffentlicht am 6. Mai 2024, 12:26 / ©Österreichischen Rettungshundebrigade

Medienberichten zufolge verschwand der 56-jährige Oberösterreicher am 5. Mai 2024 nach einem Spaziergang mit seinem Hund. Eine Riesen-Suchaktion wurde im oberen Weilharter Forst im Bezirk Braunau in Oberösterreich in die Wege geleitet.

Über 200 Helfer

Suchhunde-Teams, das Rote Kreuz, die Feuerwehr und Drohnenführer unterstützten den Sucheinsatz. In den Morgenstunden, gegen 3 Uhr, wurde die Suche zwischenzeitlich abgebrochen, berichtet die Kronen Zeitung.

Suchhund nahm Fährte auf

Die Suchaktion wurde durch eine neue Fährte wieder aktiviert. Da das Waldgebiet mehr als 100 Quadratkilometer misst, war die Suche äußerst schwierig. Ein Suchhund konnte mit seiner feinen Nase den Suchradius etwas eingrenzen. Montagmittag dann die traurige Nachricht: Der vermisste Oberösterreicher konnte nur noch tot aufgefunden werden.