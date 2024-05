Klimabonus: Wir bekommen sicher mehr Geld – aber wie viel?

Auch dieses Jahr gibt es wieder einen Klimabonus in Österreich.

Veröffentlicht am 6. Mai 2024, 12:57

Der Klimabonus wurde mittlerweile schon zwei Mal ausbezahlt und soll sozusagen als „Ausgleichszahlung“ für die CO2-Steuer dienen. Regionen mit schlechterer Öffi-Anbindung profitieren stärker von der Auszahlung als Regionen mit besserer Anbindung. So wurden im vergangenen Jahr 110 bis 220 Euro (bei Personen unter 18 Jahren war es die Hälfte) an die in Österreich lebenden Menschen ausbezahlt.

Wird der Klimabonus 2024 höher ausfallen?

Da der Klimabonus jedes Jahr wiederkehrt, wird es auch dieses Jahr wieder Geld vom Staat geben. Auch dieses Jahr wird die Auszahlung erst im Herbst starten, da Menschen erst anspruchsberechtigt sind, wenn sie mehr als die Hälfte des Jahres in Österreich mit einem Hauptwohnsitz gemeldet sind. Allerdings ist schon klar, dass es mehr Geld geben wird, wie das Klimaschutzministerium gegenüber 5 Minuten bestätigt: „Das Geld aus der CO2-Bepreisung fließt in Form des Klimabonus direkt an die Menschen zurück. Da dieser Preis für 2024 gestiegen ist, wird auch der Klimabonus 2024 im Vergleich zum vergangenen Jahr ansteigen.“

Wie viel Geld gibt es beim Klimabonus 2024?

Wie hoch wird der Bonus nun aber ausfallen? Tatsächlich ist das noch nicht ganz geklärt, die Höhe werde nämlich im ersten Halbjahr festgelegt, im Sommer könne man dann wohl mit einem Ergebnis rechnen. Berechnungen zeigen allerdings, dass, wenn der Klimabonus gleich stark steigt wie die CO2-Bepreisung, dieser durchaus für jene Regionen mit dem höchsten „Output“ bei an die 300 Euro liegen könnte. Wie viel es am Ende tatsächlich sein wird, kann aber noch nicht gesagt werden.

Wer bekommt den Klimabonus 2024?

Den Klimabonus bekommen alle in Österreich lebenden Personen, die ihren Hauptwohnsitz zumindest 183 Tage lang auch hierzulande haben. Zieht man im Laufe des ersten Halbjahres um, bekommt man den Bonus erst im Frühjahr 2025. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren bekommen „nur“ die Hälfte, Gefängnis-Insassen sind 2023 leer ausgegangen – zumindest jene, die mehr als 183 Tage des Jahres im Gefängnis verbracht haben.