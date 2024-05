Kurios: Unbekannte stehlen 30 Verteilerkästen

Der Schaden nach dem Diebstahl von etwa 30 Verteilerkästen geht in die Zehntausenden, die Polizei ermittelt.

Der Schaden nach dem Diebstahl von etwa 30 Verteilerkästen geht in die Zehntausenden, die Polizei ermittelt.

Veröffentlicht am 6. Mai 2024, 13:43 / ©5 Minuten

Eher kuriose Beute haben unbekannte Einbrecher in zwei im Rohbau befindlichen Mehrparteienhäusern in Wolfsberg über das Wochenende gemacht. Aus den beiden Häusern haben sie nämlich etwa 30 Verteilerkästen für die Fußbodenheizungen gestohlen. In Summe ist dadurch ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden.

Bei zwei weiteren Verteilern die Leitungen durchtrennt

Auch in zwei fast fertig gestellten Häusern wurden die Leitungen zu den bereits montierten Verteilern durchtrennt, wie die Polizei berichtet. Diese Verteiler wurden aber nicht gestohlen. Die Spurensicherung vor Ort wurde bereits durchgeführt, weitere Erhebungen laufen derzeit noch.