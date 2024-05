Design in the City: 23 Grazer Shops bieten Designern eine Plattform

Einen ganzen Monat lang dreht sich im Mai alles um das Thema Design und die Stadt wird mit ihren vielen Shops zum Schauplatz für einzigartige Produkte und Kooperationen. Das Format „Design in the City“ bietet zum wiederholten Mal die Möglichkeit, Design abseits von Ausstellungen und Vorträgen zu erleben. Designaffine Geschäfte erwarten Besucher mit spannenden Produkten und Kreationen, Verkaufsflächen werden zu Ausstellungsräumen und zum Treffpunkt für Interessierte und Designer. Präsentiert werden Produkte, die normalerweise nicht in den Geschäften gekauft werden können.

Design in the City

Viele der teilnehmenden Shops und Designer sind aus den vergangenen Jahren bekannt. Es gibt aber auch einige neue Programmpartner, die im Mai mit individuellen Beiträgen und Events Teil von „Design in the City“ sein werden. Neben den vielen einzelnen Events, Eröffnungen und Workshops finden außerdem jedes Wochenende Design in the City-Touren durch ausgewählte Shops statt, bei denen die GrazGuides die Geschichten der Produkte und Designer erzählen.

©Miriam Raneburger ©Miriam Raneburger

Die Designer und Shops präsentieren ein breites Spektrum an Produkten – und mit internationaler Beteiligung: Studio RAKETA aus Slowenien ist mehrmals involviert – bei Casarista, GEBA Teppiche sowie IN OPTIK – und zeigt Interior-Lösungen. Der deutsche Designer Simon Busse stellt bei digitalis eine ikonische Hommage an den Pariser Eiffelturm aus. Hobiger Feichtner Architekten aus der Schweiz zeigen bei Mangolds ihren Hocker Tsüri.

Überschrift Alexandra Scherer bei Carina Harbisch | Stubenberggasse 8, 8010 Graz

Claudia Werchota bei milli lux | Mandellstraße 4, 8010 Graz

Benny Teubl bei Number One Fashion | Färbergasse 5, 8010 Graz

Katharina Mörz-Heissenberger bei Schullin’s Geschenke | Herrengasse 3 (Herzoghof), 8010 Graz

Felizia Maria Wurzinger bei Offline Retail | Mariahilferstraße 19, 8020 Graz

Nähcafé Graz, LodenSteiner1888 und Kepka bei HERZlich | Mariahilferplatz 3, 8020

Graz

Graz CUBES.ART bei Hirt | Kaiser-Franz-Josef-Kai 24, 8010 Graz

Marianne Wruss bei Designshop Murinsel | Murinsel Graz, Lendkai 19, 8020 Graz

Flasher bei verytasch | Mandellstraße 28, 8010 Graz

Hobiger Feichtner Architekten bei Mangolds | Griesgasse 11, 8020 Graz

tag.werk | Mariahilferstraße 13, 8020 Graz

Schullin | Herrengasse 3, 8010 Graz

Studio RAKETA bei Casarista | Kaiserfeldgasse 5, 8010 Graz

Studio RAKETA bei GEBA Teppiche | Hans-Sachs-Gasse 3, 8010 Graz

Chic Ethic – Fair Trade Shop | Tummelplatz 9, 8010 Graz

Mafalda bei Kunsthaus Graz Shop | Lendkai 1, 8020 Graz

Stefanie Klausegger bei Perlenreich | Gleisdorfer Gasse 13, 8010 Graz

Studio RAKETA bei IN OPTIK | Kaiser-Josef-Platz 5, 8010 Graz

K.ada und Studio Romb bei Van den Berg | Strauchergasse 8 (im Hof), 8020 Graz

Iztok Lemajic bei Buna Coffee Roasters | Joanneumring 16, 8010 Graz

MuR – Design Store Graz | Enge Gasse 3, 8010 Graz

Walter Grill bei studio.by SEIDL | Hamerlinggasse 6, 8010 Graz

Simon Busse und Volker Scheuba bei digitalis | Murgasse 14, 8010 Graz

Über den Designmonat 2024

Von 3. Mai bis 2. Juni findet der fünfzehnte Designmonat Graz statt, organisiert und veranstaltet von der Creative Industries Styria. „What now?“ Was nun? Mit klarem Blick auf eine Welt im Wandel stellt das Programm 2024 diese eine Frage. Von 3. Mai bis 2. Juni zeigt es Antworten aus einem breiten Spektrum, denen auf einem der letzten zentral gelegenen Industriegelände der Stadt Graz Raum gegeben wird: dem ehemaligen Hornig Areal in der Waagner-Biro-Straße hinter dem Hauptbahnhof.