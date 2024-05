Helden des Sports: Ehrenurkunde der Stadt Spittal für Engagement

Veröffentlicht am 6. Mai 2024, 14:36 / ©eggspress

„Beide konnten mit ihren Schützlingen unzählige Staatsmeistertitel und Siege bei den Kärntner Landesmeisterschaften feiern und viele weitere Medaillen gewinnen. Mit ihrem Einsatz und ihrem unermüdlichen Engagement leisten sie aber vor allem einen wertvollen Beitrag zur Inklusion“, betont Bürgermeister Gerhard Köfer, der die Urkunden im Beisein von Vizebürgermeisterin Angelika Hinteregger, Sportstadtrat Christoph Staudacher, Stadträtin Almut Smoliner, Stadtrat Andreas Unterrieder und weiteren Gemeinderäten überreichte.

Das sind die zwei Preisträger

Werner Steindl ist seit 52 Jahren Sporttrainer in Spittal. Von 1972 bis 1986 war er im

Schwimmverein tätig und seit damals widmet er sich als Trainer beim Behindertensportverein

(BSV) Spittal körperlich und mental beeinträchtigten Schwimmern. Darüber hinaus fördert der

73-Jährige im BSV seit 2008 auch die Sportler im Bereich Leichtathletik. Während der Corona-

Pandemie war er auch im Alpinen Skilauf tätig. Im Jahr 2010 übernahm Herr Steindl außerdem

die Funktion des Kassiers, welche er bis heute ausübt. Johanna Glanznig ist bereits seit 35 Jahren als Trainerin des BSV Spittal tätig. Besonders am Herzen liegt ihr seit jeher der Jugendbereich. In ihrer langjährigen Tätigkeit hat sie mehr als 200 Kindern mit Behinderung das Schwimmen beigebracht und zu Erfolgen geführt. Engagiert zeigt sich die 70-Jährige auch als Mitorganisatorin von Sportwochen, Trainingscamps sowie Feiern und Ausflügen. Zudem hat sie die Funktion als Schwimmreferentin im Kärntner Landesverband inne.

