Weltrekordversuch: 100 Zwillingspaare sollen gemeinsam essen

Es soll die längste Zwillingstafel der Welt gebildet werden. Als Belohnung winkt sogar eine Eintragung in das Buch der Rekorde. Aber der Reihe nach: In den Jahren zuvor wurde das beliebte Treffen, in dem sich öfters über 100 Zwillingspaare beteiligten, schon in Ossiach und am Faakersee veranstaltet. Strafinger: „Wir veranstalten unser Treffen jedes Jahr und wechseln jedes zweite Jahr die Lokation. Heuer, zum 40. Treffen also ein Jubiläum, wird ein Weltrekordversuch eingebaut! Auf das freue ich mich schon besonders.“

Der Zeitpunkt ist schon fix

Zum besseren Verständnis: Jährlich seit 40 Jahren feiern Zwillingspaare ihr ganz besonderes Jahrestreffen in Österreich. Jede Menge Verwechslungsgeschichten, Spaß und Erinnerung an vergangene Erlebnisse stehen immer wieder am Programm. Für das heurige Jubiläumsprogramm wurde das Entdeckerviertel mit dem Zentrum Braunau am Inn auserkoren, samt Weltrekordversuch. Strafinger: „Mit 100 Zwillingspaaren wird gerechnet und der Zeitpunkt ist schon fixiert – die Woche um Fronleichnam, vom 30. Mai bis 2. Juni. In Braunau am Inn im Entdeckerviertel hat man sich schon im vergangenen Jahr, beim letzten Zwillingstreffen, an die vielen Zwillingspaare gewöhnen können. Aus vielen Ländern Europas sind sie angereist: Die ein- und zweieiigen Zwillingspaare, die jungen und auch schon etwas älteren Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Eine ungeschriebene Regel haben sie selbstverständlich alle befolgt: Alle Zwillinge kommen immer paarweise und sind auch gleich gekleidet.“

100 Zwillingspaare wollen zu Weltrekordlern werden

Bei so vielen Teilnehmern haben sich die Veranstalter vorgenommen, einen Weltrekord aufzustellen. Dieser Versuch geht am Donnerstag, dem 30. Mai am Hauptplatz von Braunau über die Bühne: Man will unbedingt in das „Guinness Book of Records“ und der Weltrekordversuch lautet: die längste Zwillingstafel der Welt – auf 100 Meter Länge werden 100 Zwillingspaare feiern, speisen, Geschichten erzählen und …. zu Weltrekordlern werden!

©zVg | Wie letztes Jahr… ©zVg | …werden auch dieses Jahr… ©zVg | …wieder viele Zwillinge vor Ort sein.

Zwei Zwillingsbäume werden gepflanzt

Über die Jahre haben die Zwillingspaare viele Austragungsorte in fast allen österreichischen Bundesländern kennengelernt. Diese Kontinuität muss schon mit einem Monument dokumentiert werden und deshalb hat der Bürgermeister von Braunau, Johannes Waidbacher, sofort sein Einverständnis gegeben, dass im Zentrum von Braunau zwei (Zwillings-)Bäume von den Zwillingen für die Zwillinge gepflanzt werden. Eine lebenslange Erinnerung. Die vielen weiteren Programmpunkte sind auf der Homepage des Zwillingstreffens ersichtlich. Dort kann man sich auch für weitere Informationen informieren. Man kann aber auch einfach mit dem Tourismusverband s’Entdeckerviertel unter +43 77 22 / 62644 100 telefonieren.