20 Bäume in Fohnsdorf angesägt: Zehntausende Euro Schaden

In der Zeit zwischen Mitternacht und 8 Uhr früh beschädigten bislang unbekannte Täter neben dem Fuß- und Radweg Siemensstraße vom Ortsgebiet Fohnsdorf in Richtung Kreuzung Karl-August-Straße-Thermenzufahrt 20 Laubbäume einer Allee. Die Unbekannten schnitten, wie vermutet wird mit einer Kettensäge, die Stämme der Bäume in einer Höhe von ungefähr 20 bis 30 Zentimeter rundherum ein. Da durch die Schnitte in einer Tiefe von rund drei bis sechs Zentimeter die Bastschichten der Bäume beschädigt wurden und um ein eventuell unkontrolliertes Umstürzen zu verhindern, mussten schließlich alle Bäume gefällt werden. Der Schaden zum Nachteil der Gemeinde Fohnsdorf beträgt mehrere zehntausend Euro.

Hast du etwas gesehen?

Personen, die diesen Vorfall beobachtet haben oder anderwärtige sachdienliche Hinweise haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Fohnsdorf unter 059133/6301 melden.