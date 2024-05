„Blutspender dringend gesucht“: Das sind die Termine für Mai

Insgesamt neun Termine werden an verschiedenen Standorten in Graz angeboten.

Steiermarkweit werden jährlich circa 50.000 Blutkonserven zur Versorgung der Bevölkerung benötigt. Drei Abnahmeteams des Roten Kreuzes Steiermark sind täglich und rund um die Uhr im Einsatz, um den großen Bedarf am Notfallmedikament Blut zu decken. Ein Unterfangen, das nur unter tatkräftiger Mithilfe der Bevölkerung bewerkstelligt werden kann. Lebensrettendes Blut kann in nur einer halben Stunde gespendet werden. Deshalb veranstaltet das Rote Kreuz Steiermark Blutspendenaktionen. Bereits am morgigen Dienstag ist der erste Termin für den Mai.