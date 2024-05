Terminänderung für die Totalsperre der Zwickenberger Straße

Veröffentlicht am 6. Mai 2024, 16:33 / ©Fotolia

Die für diese Woche geplante Totalsperre der L6 Zwickenberger Straße in der Gemeinde Oberdrauburg hat sich aufgrund der Wetterprognose um eine Woche verschoben und wird von 13. bis 15. Mai stattfinden.

Grobe Schäden

Die L6 Zwickenberger Straße in der Gemeinde Oberdrauburg befindet sich abschnittsweise in einem desolaten Zustand. Das Schadensbild zeigt teilweise starke Risse, Materialausbrüche sowie Setzungen und Verdrückungen. Direkt im Ortsgebiet von Zwickenberg wird daher nun ein rund 400 Meter langer Straßenabschnitt saniert. „Oberstes Ziel ist es, die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen, daher investieren wir 300.000 Euro in die Instandsetzung des desolaten Fahrbahnabschnittes der Zwickenberger Straße“, sagt Straßenbaureferent Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Im Zuge der Baumaßnahmen wird zunächst der gesamte Straßenkörper durchgefräst und schonend verdichtet. Anschließend wird der rund 400 Meter lange Abschnitt asphaltiert. Auch die bestehende Oberflächenentwässerung wird erweitert.

Totalsperre 13. bis 15. Mai

Ab Montag, 13. Mai, 18 Uhr, ist die Straße ab Ortsanfang komplett für den Verkehr gesperrt. Am Dienstag, 14. Mai wird der Abschnitt neu asphaltiert, ab Mittwoch, 15. Mai, 10 Uhr ist die Landesstraße wieder für den Verkehr freigegeben. Die Instandsetzungsmaßnahmen sind voraussichtlich Ende Mai abgeschlossen.