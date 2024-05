Glück gehabt! Steirer durfte sich über hohe Summe freuen

Veröffentlicht am 6. Mai 2024, 17:05 / ©pexels/andrea piacquadio

Mit 15, 17, 28, 34, 36 und 37 rollte am vergangenen Sonntag eine Kombination aus dem Lotto Trichter, die nicht nur die Spielteilnehmer vor ein unüberwindbaren Hindernis stellte, sondern auch für den Quicktippgenerator in den Spielterminals der Annahmestellen keine Option war. Somit gab es erneut keinen Sechser, und damit geht es am Mittwoch um einen Doppeljackpot mit rund 2,3 Millionen Euro.

Steirer gewann per Quicktipp

Über jeweils knapp 40.000 Euro dürfen sich jene drei Spielteilnehmer freuen, die einen Fünfer mit der Zusatzzahl 3 getippt haben. Ein Gewinn wurde in der Steiermark per Quicktipp erzielt, wobei im ersten von fünf Tipps die Zahl 28 zum Sechser fehlte. Je einmal waren Oberösterreich sowie ein User, die die Tipps über die Spieleseite win2day abgegeben hatte, erfolgreich. Beide Male waren die Gewinne auf einem Normalschein angekreuzt, wobei in Oberösterreich im ersten von fünf Tipps die 36, und beim win2day-Gewinn im vierten von zwölf Tipps die 34 zum Sechser fehlten.

Einen Solo-Sechser beim LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag einen Solo-Sechser, der über die Spieleseite win2day erzielt wurde. Im zwölften von zwölf Tipps war die richtige Sechser-Kombination angekreuzt, die letztendlich mehr als 274.000 Euro wert war. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden rund 200.000 Euro erwartet.

Jackpot mit 400.000 Euro

Beim Joker gab es am Sonntag keinen Wettschein mit den sechs richtig angeordneten Ziffern, und so wartet hier ein Jackpot, der mit rund 400.000 Euro gefüllt sein wird.