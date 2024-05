Umfrage enthüllt: Grazer Parks erfreuen sich großer Beliebtheit

Veröffentlicht am 6. Mai 2024, 18:59 / ©5 Minuten

Jedes Jahr stellt die Sparte Infrastruktur & Energie der Holding Graz Kunden Fragen rund um ihre Angebote. Auch 2023 hat ein externes Meinungsforschungsinstitut insgesamt 915 Grazer und Grazerinnen im Alter zwischen 18 und 75 Jahren zu den unterschiedlichsten Leistungen befragt.

Neuer Höchstwert erreicht

Dass die Grazer den Zustand und die Sauberkeit der Grünanlagen besonders schätzen, beweist ein Blick auf die Nutzung. Die Nutzung von Grünanlagen ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen und erreicht einen neuen Höchstwert. 78 Prozent der Befragten gaben an, Parkanlagen zu nutzen, was im Vergleich zu 2022 (70 Prozent) oder 2020 (58 Prozent) eine deutliche Steigerung bedeutet. Betrachtet man das Jahr 2015 (39 Prozent Nutzung), so bedeutet das sogar eine Verdoppelung. Interessant: 9 von 10 Grazern mit Genossenschaftswohnung oder Hausmiete nutzen die öffentlichen Parkanlagen. Generell besteht eine sehr hohe Nutzungsrate, außer bei Hauseigentümer.

©5 Minuten | Im Sommer genießen viele Grazer den Ausblick auf die Mur beim Augarten. ©5 Minuten | Steigen die Temperaturen, so ist auch im Stadtpark immer etwas los. ©5 Minuten | Der Volksgarten wird im Sommer oft zum Schauplatz für Veranstaltungen

Auch Grazer Spielplätze werden mehr genutzt

Auch die Nutzung der Grazer Spielplätze ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. 37 Prozent (2022: 35 Prozent) der Befragten gaben an, die Spielplätze zu nutzen und bewerteten das Angebot mit der Schulnote 2,1. Auffallend: Je mehr Personen im Haushalt, desto häufiger werden Spielplätze genutzt – vor allem von Personen mit Kindern unter 14 Jahren. Besonders zufrieden zeigten sich die Nutzer mit der Wartung der Spielplätze (Note: 2,0), der Pflege und der Anzahl der Anlagen (Noten: 2,2).