Altlastsanierung bei Feuerwehr- und Zivilschutzschule in Lebring: Nächste Schritte

Im Jahr 2021 wurden bei Grundwasseruntersuchungen in Teilen des nördlichen Leibnitzerfeldes Verunreinigungen des Wassers mit per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) festgestellt. Als Folge wurden damals betroffene Brunnen der Wasserversorgung Lebring-St. Margarethen vom Netz genommen. Nach weiteren Untersuchungen von privaten Hausbrunnen wurde zusätzlich das öffentliche Wassernetz mit Unterstützung des Landes Steiermark ausgebaut. Die öffentliche Versorgung mit einwandfreiem Trinkwasser ist sowohl in Lebring-St. Margarethen als auch im benachbarten Tillmitsch gesichert. 2022 wurde die vormalige Verwendung von PFAS-haltigen Löschmitteln am Areal der Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark zu einer Zeit, als diese als unbedenklich galten, als Ursache ermittelt.

Ausweisung als Altlast gemäß Altlastsanierungsgesetz

Basierend auf den Untersuchungsergebnissen des Grundwassers im Leibnitzer Feld und im Bereich der Feuerwehrschule wurde durch das Umweltbundesamt eine Beurteilung von Gefahren für Mensch und Umwelt durchgeführt, die nunmehr vorliegt. Das Land Steiermark als Eigentümer des Areals der Feuerwehr- und Zivilschutzschule wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz informiert, dass der Standort der Feuerwehrschule als Altlast gemäß Altlastensanierungsgesetz ausgewiesen wird. Dadurch wird der Weg zur Sanierung freigemacht und weitere Schritte können eingeleitet werden. Dazu wird seitens des Landes Steiermark (die Fachabteilung Katastrophenschutz und Landesverteidigung fungiert als Eigentümervertreterin) entsprechend der rechtlichen Vorgaben im Rahmen eines Altlastensanierungsverfahrens eine Studie zur Ermittlung der besten Sanierungsvariante beauftragt. Bei optimalem Projektablauf ist im zweiten Halbjahr 2025 mit dem Start der Umsetzung zu rechnen.