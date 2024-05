Polizist gefoltert und getötet: Lebenslange Haft für Terror-Anhänger

Veröffentlicht am 6. Mai 2024, 20:17 / ©5 Minuten

Seit Herbst letzten Jahres läuft der Prozess in Graz, der heute sein Ende fand. Der 33-Jährige habe einen Polizisten entführt, gefoltert und schließlich erschossen, hieß es laut Anklage. Zudem soll er Mitglied einer terroristischen Vereinigung gewesen sein. Nach dem Mord flüchtete er in die Türkei, anschließend weiter nach Ungarn und schließlich nach Österreich. Ein Schlepper soll ihm dabei geholfen haben. Eine Auslieferung hätte für den Angeklagten in Irak die Todesstrafe bedeutet.

Prozess in Graz

Das Verfahren fand schließlich in Graz statt. Der 33-Jährige zeigte sich teils geständig. Wie Medien berichten, wurde er nun zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.