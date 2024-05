Plötzlicher Tod mit nur 31 Jahren: Graz99ers trauern um Alexander Reichenberg

Alexander Reichenberg war Spieler bei den Graz99ers. Der Eishockey-Verein verleiht ihm in einem rührenden Abschieds-Posting die letzte Ehre: „Schon gestern hat uns die traurige Nachricht vom plötzlichen Tod von Alexander Reichenberg mit nur 31 Jahren erreicht. Der gesamte Klub ist geschockt und sprachlos“, so heißt es heute von den Graz99ers. Alexander spielte in der Saison 2019/2020 insgesamt 25 Spiele für den Eishockey-Verein. „Unsere Gedanken sind nun bei seiner Familie. Ruhe in Frieden Alexander“, so die abschließenden Worte.