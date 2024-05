Am Dienstag wird’s in Kärnten regnerisch

Der Dienstag zeigt sich nicht von der sommerlichen Seite: Nach einem meist trockenen Morgen geht es laut GeoSphere Austria am späten Vormittag mit schauerartigem Regen weiter, der sich von Süden her über weite Landesteile ausbreitet. Vereinzelt sind Gewitter möglich. Das Regenwetter zieht sich bis in den Nachmittag, zum Abend hin wird es großteils trockener. Zumindest kommt die Kälte der vergangenen Wochen nicht zurück, die Temperaturen liegen am Dienstag zwischen 14 und 18 Grad.