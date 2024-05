Tödlicher Horror-Crash: Autofahrerin (24) krachte in Zug und starb

Veröffentlicht am 6. Mai 2024, 21:42 / ©ÖAMTC/Helge Bauer

Gegen 15.20 Uhr fuhr eine 24-jährige Autolenkerin mit ihrem Fahrzeug von der B69 kommend in die Dietzenerstraße ein. Zur gleichen Zeit fuhr der Zug S51 vom Bahnhof Unterpurkla in Richtung Spielfeld. In weiterer Folge rollte der Wagen im Bereich des unbeschrankten Bahnüberganges aus bislang ungeklärter Ursache vor dem herannahenden Zug auf den Schienenkörper.

Zeugen leisteten erste Hilfe

Der Lokführer setzte noch ein Notsignal ab, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Zug kollidierte mit dem Fahrzeug fahrerseitig, das Auto wurde durch den Anprall weggeschleudert und prallte gegen einen Telefonmast. Die Erste-Hilfe-Maßnahmen wurden sofort von Zeugen aufgenommen. Die weitere ärztliche Versorgung wurde vom NAW Bad Radkersburg und dem Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 12 übernommen. Gegen 17 Uhr konnte jedoch nur mehr der Tod der Autofahrerin festgestellt werden.

Lokführer und Zuginsassen unverletzt

Die Verständigung der Angehörigen erfolgte im Beisein und unter Betreuung eines Kriseninterventionsteams. Der Lokführer und die Zuginsassen wurden nicht verletzt. Der durchgeführte Alkomattest beim Lokführer verlief negativ.

Zugverbindungen gesperrt

Die Bergung des Fahrzeuges beziehungsweise Reinigung der Unfallstelle erfolgte durch die Freiwilligen Feuerwehren Halbenrain und Weixelbaum. Die Zugverbindung Bad Radkersburg – Spielfeld war von 15.25 Uhr bis 16.44 Uhr und von 17.08 Uhr bis 17.40 Uhr gesperrt. Schienenersatzverkehr wurde von der ÖBB-Einsatzleitung eingerichtet.