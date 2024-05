Schüsse in Kärnten! Betrunkener schießt mit Schrotflinte in die Luft

Ein 52-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land ist gestern, am 6. Mai, in die Polizeiinspektion Feistritz an der Drau gekommen. Dort zeigte er dann ein Video, das einen 63-jährigen Kärntner zeigte, wie er augenscheinlich betrunken mit einer Schrotflinte in die Luft schießt. Der Vorfall soll sich, wie die Polizei berichtet, in einer Schrebergartensiedlung im Bezirk Villach-Land ereignet haben.

Polizisten konfrontierten 63-Jährigen

Aufgrund dieses Verdachts begaben sich die Beamten dann zur besagten Örtlichkeit und konfrontierten den 63-Jährigen mit dem Sachverhalt. Dieser zeigte den Polizisten den Lagerort der auf seinen Namen registrierten Flinte, die geladen und ungesichert in einem Raum in der Schrebergartenhütte an die Wand angelehnt gelagert war.

Beamte sicherten Schrotflinte und Patronen

Aufgrund des Sachverhaltes stellten die eingesetzten Beamten die Schrotflinte sowie 16 dazugehörige Patronen sicher und sprachen ein vorläufiges Waffenverbot aus. Der Mann wird wegen der missbräuchlichen Verwendung der Waffe und der unsachgemäßen Lagerung angezeigt.