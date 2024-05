Frontal in Wohnhaus gecrasht: Kollision fordert Verletzten in Feldkirch

Am Montagnachmittag fuhr ein 37-jähriger Auto-Lenker gegen 17.45 Uhr mit seinem Auto in Feldkirch auf der Sägerstraße. Er wollte bei der Kreuzung in die Kapfstraße links einbiegen. Dabei übersah er den auf der bevorrangten Kapfstraße in Fahrtrichtung Feldkirch fahrenden 48-jährigen Auto-Lenker, wodurch die Fahrzeuge kollidierten.

Crash mit Wohnhaus

Die Folge war, dass der 48-jährige Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, frontal gegen die Wand eines dortigen Wohnhauses prallte und unbestimmten Grades verletzt wurde. Der zweite Beteiligte blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand beträchtlicher Sachschaden. Bei dem 48-jährigen Auto-Lenker konnte ein Alkoholisierung (ca. 0,6 Promille Blutalkoholgehalt) festgestellt werden. Die Kapfstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme etwa eine Stunde gesperrt. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Gisingen und das Rote Kreuz mit insgesamt 4 Fahrzeugen und 41 Rettungskräften.

