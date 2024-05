Christi Himmelfahrt sorgt für viel Verkehr: Hier könnte es sich stauen

Durch den Feiertag am 9. Mai reicht ein Urlaubstag am Freitag für vier freie Tage. Ein Umstand, den die Menschen nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein bei guten Wetterprognosen gerne für Ausflüge und/oder Kurzurlaube nutzen werden. Die ARBÖ-Verkehrsexperten erwarten bereits ab den Mittwochnachmittagsstunden die erste Reisewelle, die vor allem die Stadtausfahrten treffen wird. In Wien wird es auf der Südosttangente (A23) in Richtung Süden ebenso wie auf der Altmannsdorfer Straße oder Triester Straße und der Westausfahrt bis in den Abend hinein zu Staus kommen.

Hier staut es sich in Graz und Linz

Die Staustrecken in Graz sind die Kärntner Straße, Merangasse, Plüddemanngasse und die Straßenzüge rund um den Verteilerkreis Webling. In Linz wird es ab dem Nachmittag stadtauswärts auf der Mühlkreisautobahn (A7) und der Umfahrung Ebelsberg ebenso wie auf der Wiener Straße zum Teil wesentlich länger dauern. Wer bis in den späteren Abend auch auf der Unionstraße und Salzburger Straße sowie der B139 in Richtung Donaulände mehr Zeit einplant, wird gut beraten sein. Ein ähnliches Bild wie in Linz wird sich in Salzburg auf der Vogelweiderstraße, der Münchner Bundesstraße (B155) und der Westautobahn (A1) zeigen.

Hier kann es zu längeren Wartezeiten kommen Westautobahn (A1), im Großraum Salzburg

Pyhrnautobahn (A9), vor den Baustellenbereichen bei Inzersdorf/Krems und zwischen Übelbach und Knoten Deutschfeistritz sowie vor dem Gleinalmtunnel

Tauernautobahn (A10), im Baustellenbereich zwischen Golling und Werfen

Karawankenautobahn (A11), vor dem Karawankentunnel

Inntalautobahn (A12), im Großraum Innsbruck und vor der Grenze Kufstein/Kiefersfelden

Brennerautobahn (A13), Richtung Italien, vor der Mautstelle Schönberg und zwischen Matrei und dem Brennerpass

Fernpassstraße (B179), besonders vor den Portalen des Grenztunnels Vils/Füssen und des Lermoosertunnels

„Baby Expo“ lockt Familien nach Wien

Von Freitag bis Sonntag, 10. bis 12. Mai, wird die Wiener Stadthalle zum Mekka für werdende Eltern und Eltern von Babys und Kleinkindern. Die „Baby-Expo“ öffnet in der Halle D täglich ab 10 Uhr ihre Pforten. Über 200 Austeller präsentieren bis 18 Uhr ihre Produkte und Dienstleistungen für die Kleinsten. Viele Besucherinnen und Besucher der „Baby-Expo“ werden mit dem eigenen Fahrzeug anreisen. Daher werden nach Einschätzungen der ARBÖ-Verkehrsexperten längere Wartezeiten am Neubaugürtel, der Hütteldorfer Straße und den Straßen im Nibelungenviertel nicht ausbleiben. Zudem sollten Fahrzeuglenker die generelle Kurzparkzone sowie die Anrainerparkplatzregelung beachten. Wer die Staupunkte vermeiden möchte, dem raten die ARBÖ-Verkehrsexperten zur Anreise mit den Wiener Linien. Die Stadthalle ist mit der U-Bahn-Linien U6, den Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 48 und der Buslinie 48 gut erreichbar.