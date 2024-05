Kaffeepause auf A2 kostet Klagenfurter über 15 Euro

Veröffentlicht am 7. Mai 2024, 08:59 / ©Fotomontage: Pexels / Jason Villanueva & kk / zVg

Wer kennt es nicht? Du bist auf der Autobahn unterwegs, legst eine kurze Pause ein und willst bei der dortigen Raststation einen Kaffee trinken. Genau das hat ein Klagenfurter vor einigen Tagen auf der A2 an der Grenze von Niederösterreich und dem Burgenland erlebt. Beim Blick auf die Rechnung hat er dann aber sicher seinen Augen nicht mehr getraut.

Leitungswasser für 1,80 Euro

Für zwei italienische Capuccino und ein Leitungswasser (0,3 Liter) hat er nämlich stolze 15,30 Euro blechen müssen. Dabei hat jeder der beiden Capuccino 6,75 Euro gekostet, das Leitungswasser kam ebenfalls auf 1,80 Euro. Auf Facebook hat er seine Rechnung daraufhin gepostet und darauf hingewiesen, dass man bei einer Kaffeepause die „dicke Brieftasche“ nicht vergessen sollte.

„Bitte nicht in Schilling umrechnen“

Innerhalb kürzester Zeit wurde das Posting mehr als 1.000 Mal geteilt. Die Facebook-Nutzer waren in den Kommentaren teils ebenfalls erstaunt über die Preise. „Bitte nicht in Schilling umrechnen“, meint einer mit einem Lachsmiley. Andere vergleichen die Preise mit jenen in Italien, wo sie für einen Capuccino keine drei Euro bezahlt haben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.05.2024 um 09:10 Uhr aktualisiert