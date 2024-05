Tolle Leistungen: Vier Siege für Kärntner Kanuclub

Für die österreichische Kanu-Szene wurde vom NFKC Ybbs und NFKC St. Pölten am 5. Mai wieder ein Wettkampf in St. Pölten auf der Traisen ausgerichtet. Der Union Kanu-Club (UKC) Südalpen war mit fünf Starts vertreten.

©Jürgen Steinbrenner

Drei Siege im Slalom

Der Juniorennationalmannschaftspaddler Max Steinbrenner holte im Kanu-Slalom im Kajak sowie im Canadier in der Altersklasse Junioren U18 männlich jeweils den Sieg. Die Jugendtrainierin Janet Steinbrenner nahm ebenfalls teil und konnte die Wertung im Kajak-Einzel in der Altersklasse Masters Damen mit dem 1. Platz abschließen. Zuletzt startete im Einzel noch Vereinsobmann Jürgen Steinbrenner im Kajak Masters Herren und konnte dort in seinem allerersten Slalomrennen den 4. Platz erreichen.

©Franz Kremslehner Jürgen Steinbrenner in Action.

Erster Platz in der Kanu-Abfahrt

Am Nachmittag fand der Wettbewerb Kanu-Abfahrt statt: In dieser Disziplin startete vom Kärntner Kanu-Unionsteam nur Max Steinbrenner in der Altersklasse U18 und holte sich wiederum den ersten Platz bei den Junioren. Mit gesamt vier Goldmedaillen fuhr das Team des Union Kanu-Clubs am Abend von St. Pölten weiter zu Trainings in Cunovo/Bratislava in der Slowakei.