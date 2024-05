Starkregen, Blitz und Donner: Kaltfront zieht jetzt auch in Kärnten ein

Wie „Skywarn Austria“ auf Facebook berichtet steigt vor allem ab den Mittagsstunden von Südwesten her die Schauer- und Gewitterneigung an. „Bis zum Abend wird es mit Ausnahme der Alpennordseite überall regnen. Im Zuge der Gewitter ist Starkregen und kleinkörniger Hagel möglich“, erklärt man. Die gute Nachricht ist aber, dass weder Unwetter noch warnwürdige Gewitter auftreten werden. Was jedoch schon möglich ist, sind einzelne Starkregenschauer, die uns auch morgen noch begleiten könnten.

Wolkenfelder werden ab Mittag deutlich dichter

Auch die „GeoSphere Austria“ erklärt, dass anfangs heute noch viel Sonne zu sehen sein wird. Vor allem ab Mittag werden die ausgedehnten Wolkenfelder dann aber dichter und langsam beginnt es von Italien und Slowenien her nach und nach zu regnen. „Auch Blitz und Donner sind stellenweise möglich“, so die Meteorologen. Trocken sollte es voraussichtlich bis zum mittleren Nachmittag vom Krappfeld bis ins Lavanttal bleiben. Am Abend könnte es dann auch noch ein paar Sonnenstrahlen geben – am ehesten im Klagenfurter Becken.

Mittwoch zeigt sich ähnlich wie Dienstag

Der Mittwoch wird dann vom Wetter her ähnlich wie der heutige Dienstag. Anfangs zeigt sich vielerorts noch die Sonne, ehe am Nachmittag die Bereitschaft für Schauer vor allem von Villach ostwärts ansteigt. „Vereinzelt sind auch Blitz und Donner mit dabei“, wissen die Meteorologen. Zumeist dürfte es aber doch trocken bleiben.

Höchsttemperaturen in Kärnten bei 23 Grad

Ab Donnerstag beruhigt sich das Wetter dann wieder ein wenig. Mit einer Nordströmung wird es dann „einiges an Sonne“ geben, so die „GeoSphere Austria“. Auch die Tage danach dürften zwar bewölkt, aber trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen liegen bis inklusive Samstag bei 23 Grad in Kärnten.