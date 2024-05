Drogendealer festgenommen: Klagenfurter kaufte halbes Kilo Heroin

Kriminalbeamte des Stadtpolizeikommando Klagenfurt haben in Zusammenarbeit mit der Einsatzgruppe für Straßenkriminalität am 29. April in Klagenfurt einen 48-jährigen Klagenfurter anhalten und vorläufig festnehmen können. All das geschah, unmittelbar nachdem er etwa zehn Gramm Heroin verkauft hat. Bereits gestern haben wir berichtet, dass am 24. April ebenfalls ein Drogendealer in der Landeshauptstadt auf frischer Tat ertappt wurde.

In der Wohnung fand man weitere 150 Gramm Heroin

Als man dann die Wohnung des Mannes durchsuchte, fand man noch einmal knapp 150 Gramm Heroin sowie Geld in der Höhe von mehreren tausend Euro. Die weiteren Erhebungen ergaben, dass der Tatverdächtige im Zeitraum von September 2023 bis 29. April 2024 etwa 500 Gramm Heroin gekauft und die Hälfte davon gewinnbringend in Klagenfurt verkauft hat, wie die Polizei berichtet. Der 48-Jährige wurde nun in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert und wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft angezeigt.