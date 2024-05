CITYPARK Graz begrüßt zwei Neuzugänge

Der CITYPARK in Graz ist ein innerstädtisches Einkaufszentrum, das 1971 eröffnet wurde. 100 Shops mit rund 40.000 m² Verkaufsfläche, eine Dachterrasse mit Schloßbergblick, 2.000 XXL-Parkplätze und viele weitere Vorteile bieten Komfort-Shopping in der Grazer Innenstadt. Direkte Anbindung an den öffentlichen Verkehr durch die Linien 30, 52 und 66, Taxistand, Post, Bank, Apotheke, Physikalisches Institut, Ärzte, eigene Tankstelle, Kinderbetreuung auf 600 m², Hebammenzentrum, Still- und Wickelraum etc.