Bis zu 3.000 Euro: Diese Grazer können Förderung beantragen

Ein beruflicher Aufstieg kann häufig durch Weiterbildung erreicht werden. Doch Kurse kosten und der Lebensunterhalt muss ebenso finanziert werden. Genau an diesem Punkt setzt seit 2015 der GraFo an: Mit dem Qualifizierungsprogramm Grazer Fonds für Aufstieg und Entwicklung (GraFo) hat das Grazer Sozialamt ein Angebot für betroffene Menschen geschaffen, das deren Berufs- und Einkommenschancen verbessert. Das bedeutet, dass Grazerer ihre Chance auf Veränderung nutzen können: Mit bis zu 3.000 Euro unterstützt der GraFo berufstätige Grazer bei Ausbildungen.

Über 220.000 Euro Fördermittel

„Bildung sollte für alle Menschen gleichermaßen zugänglich sein. Menschen mit niedrigem Einkommen sind hier aber häufig benachteiligt. Der GraFo setzt genau hier an: Grazerinnen und Grazer, die sich trotz Erwerbsarbeit keine Fortbildung leisten können, sollen bessere Chancen bekommen“, führt Stadtrat Robert Krotzer (KPÖ) dazu aus. Die 18-monatige Förderperiode (1. Mai bis 31. Dezember) zeigt dabei, wie gut etabliert der GraFo in der Grazer Bildungsförderungs-Landschaft mittlerweile ist. So gab es 957 Erstkontakte, davon haben 112 Fördernehmer eine Qualifizierungsmaßnahme abgeschlossen. Insgesamt wurden 220.635,90 Euro an Fördermitteln ausgeschüttet, die durchschnittliche Förderhöhe betrug 1.885,78 Euro.

Wer kann gefördert werden? Frauen und Männer zwischen 18 und 64 Jahren, die erwerbstätig sind (selbstständig oder unselbstständig), seit mindestens zwölf Monaten ihren Wohnsitz in Graz haben und über ein niedriges Haushaltseinkommen verfügen Im Projektzeitraum erhalten geförderten Personen einen Maximalbetrag von 3.000 Euro (Kosten der Weiterbildung von maximal 7.500 Euro) für ihre im Rahmen des GraFo genehmigten Weiterbildungen.

