KLC Damenteam holt sich Silber bei den Staatsmeisterschaften

Veröffentlicht am 7. Mai 2024, 11:58 / ©ÖLV/Martina Albel

Am 3. Mai fanden in der Klagenfurter Leopold Wagner Arena, bei strahlendem Sonnenschein, die Meisterschaften der Vereine der Klassen U16 (unter 16 Jahre) statt. Im Zuge dieser Meisterschaften wurden auch die Staatsmeistertitel im 4x400m Staffelbewerb verteilt. Die KLV Vereine waren bei den U16 Bewerben durch den LAC Klagenfurt vertreten. Im Bewerb stellte Kärnten zwei KLC Frauenstaffeln und je eine KLC und eine LC Villach Männerstaffel.

Beeindruckende Ergebnisse

Mit einer Zeit von 3:55,41 min konnte das KLC Team mit Elisabeth Golger, Maja Kropiunik, Katharina Just und Schlussläuferin Lilly Pleßnitzer den Vizestaatsmeistertitel erringen. Besonders erfreulich war der Moment, als Lilly Pleßnitzer die Ziellinie vor Olympiateilnehmerin Susanne Gogl – Walli überqueren konnte. Das zweite KLC Frauenteam mit Yanet Kifle Bekuretsion, Ina Slamanig, Magdalena Kulnik und Lisa Petz belegte mit 4:12,79min Platz acht. Bei den Männern lief das junge Team vom LC Villach mit Sebastian Mayer, Valentin Liebhard, Fabian Graßl und Jakub Zembaty in 3:27,38min. auf Platz sieben, gefolgt vom Team des KLC mit Komron Aminov, Martin Kaiser, Simon Schretter und Leon Ivantschitsch in 3:32,69 min auf Platz acht.

Österreichische Meisterschaften der Vereine U16

Das junge Team des LAC Klagenfurt mit Nina Schneider, Vanessa Steßl, Maya Katharina Repitsch, Romina Joy Kury, Dorothea Wreschnig und Mavi Lichtenegger erreichte Platz elf. Für die jungen Athletinnen ging es vor allem darum, Wettkampferfahrung zu sammeln, da noch einige U14 Athletinnen sind.

©ÖLV/Martina Albel | Das junge Team des LAC Klagenfurt, Rang elf ©KLC | Die erste Staffel des KLC, Rang zwei ©KLC | Die zweite KLC Damenstaffel, Platz acht ©KLC | Die KLC Männerstaffel, Platz acht