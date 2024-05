A2-Tunnel werden gereinigt: Wann mit Sperren zu rechnen ist

Veröffentlicht am 7. Mai 2024, 12:21 / ©5 Minuten

Der Winter hat auf der A2 und in den Tunneln zwischen Klagenfurt und Völkermarkt seine Spuren hinterlassen. Daher müssen die insgesamt zehn Tunnel in den kommenden zwei Wochen gereinigt und gewartet werden. Eine Reinigung der Tunnelwände, Beleuchtung und der Sicherheitseinrichtungen wie Videokameras und Sensoren, die Notrufnischen und Verkehrszeichen steht an.

„Tunnel-Frühjahrsputz“ startet auf Klagenfurt-Nordumfahrung

Der „Tunnel-Frühjahrsputz“ der „ASFINAG“ findet dabei ab Montag, 13. Mai, statt. Sechs Nachtschichten sind für die Mitarbeiter erforderlich, um alle Tunnel wieder fit für den kommenden Sommer zu machen. In den ersten beiden Nächten ab Montag, 13. Mai, ist dabei die Richtungsfahrbahn Italien der vier Tunnel der Nordumfahrung Klagenfurt dran, die beiden Nächte darauf die Richtungsfahrbahn Wien. Von 20 bis 5 Uhr ist die jeweilige Fahrbahn gesperrt, der Verkehr wird zwischen Klagenfurt Ost und Klagenfurt West umgeleitet.

Übrige Tunnel ab 22. Mai dran

Ab 22. Mai werden die Tunnel Farchern Ost und West, Reigersdorf, Haidach, Bettlerkreuz und Kreuzergegend in insgesamt zwei Nächten gereinigt und gewartet. Der Verkehr wird in den beiden Nächten bei Völkermarkt West abgeleitet und über die B70 und die B92 bis zur Anschlussstelle Klagenfurt Ost geführt, berichtet die „ASFINAG“ abschließend.