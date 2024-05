Hoffnung für Schwerkranken: Junger Wiener rettet Leben

Veröffentlicht am 7. Mai 2024, 13:21 / ©Geben für Leben

„Im Oktober 2022 fand an der Karl Landsteiner Universität eine Typisierungsaktion statt. Zusammen mit einigen Unikollegen habe ich eine Speichelprobe abgegeben und mich als Stammzellspender registriert. Ich habe dann nicht mehr über die Sache nachgedacht, bis ich im November 2023 die Nachricht erhielt, dass ich als potenzieller Spender für einen Leukämiepatienten in Frage komme, erklärte der 22-jährige Wiener gegenüber dem Verein „Geben für Leben„.

Größte Motivation: Leben retten

Ende Februar 2024 war es dann soweit: Leonhard wurden innerhalb von acht Stunden die Stammzellen entnommen. „Natürlich ist es nicht besonders angenehm – wie in meinem Fall – fast 8 Stunden ohne Bewegungsfreiheit in einem Bett zu liegen. Doch der Gedanke, womöglich das Leben eines Menschen zu verändern, hat genügend Motivation gegeben. Meiner Meinung nach sollte sich jeder gesunde Mensch typisieren lassen. Die wenigen Tage Aufwand stehen in keiner Relation zu der Chance auf ein gesundes Leben für betroffene Patienten. Ich bedanke mich für die hervorragende Betreuung durch „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ und das Team auf der Transfusionsmedizin im AKH Wien.“ betont Leonhard abschließend.

