Streife auf zwei Rädern: Grazer Fahrradpolizei ist wieder unterwegs

Die Anzahl der Fahrräder, Kleinfahrzeuge, E-Sooter und anderen Trendsportgeräte im Straßenverkehr nimmt ständig zu. Eine Aufgabe der Polizei ist es, neben dem Fahrradverkehr, auch diese neuen Erscheinungen im Verkehrsgeschehen zu überwachen. Seit einigen Jahren organisiert das Stadtpolizeikommando Graz die so genannte „Sommeroffensive – SOMO“, bei der die Fahrradpolizei eine wichtige Rolle spielt. Auch diese Fahrradpolizei ist in die angeführte Schwerpunktaktion eingebunden. Ins Visier genommen, werden dabei auch Trendsportgeräte. „Vor allem E-Bikes und E-Scooter nehmen zu, darauf reagieren wir“, so Roman Strauß vom Stadtpolizeikommando beim heutigen Pressetermin, bei dem genauer auf die Aufgaben der Fahrradpolizei Bezug genommen wurde.

©5 Minuten Die Beamten sind einsatzbereit… ©5 Minuten …und auf ihren Rädern unterwegs

Während der Sommermonate aktiv

Von Mai bis Oktober ist die Fahrradpolizei nämlich bereits wieder unterwegs. Die Streife auf zwei Rädern gibt es aktuell in der Steiermark nur in der Landeshauptstadt. Insgesamt neun Beamte werden während der Sommermonate verstärkt an Orten anzutreffen sein, welche mit mehrspurigen Fahrzeugen nicht befahrbar sind. Ein Hauptaugenmerk wird dabei auf Verkehrsregeln, technische Ausrüstung und auch Alkohol am Steuer gelegt.