Tennis trifft Kunst: „Silbersee Trophy“ kürt ihre Sieger

Veröffentlicht am 7. Mai 2024, 15:02 / ©Erich Petschnigg

Bei wunderbarem Tenniswetter wurden die Sieger der zehnten „Silbersee Trophy“ Veranstaltung von Franz Klammer, Didier Cuche und Gernot Kulis gekürt. Dieses Jahr gewann zum ersten Mal eine Spielerin eine Kategorie: Sarah Kanduth, vom TC St. Andrä, holte sich den Sieg in der zweiten Gruppe und gewann ein einzigartiges Bild. In Gruppe eins siegte Marco Pecksider ( SCO Bodensdorf) über seine Mitspieler und in der dritten Gruppe gewann Maxi Gfrerer (TC Warmbad – Villach) das letzte Bild der „Silbersee Trophy“.

Erfreulicher Besuch

Dieses Jahr war zum ersten Mal auch eine Spielerin aus dem Ausland dabei. Die 13-jährige Laura Hrle aus Zagreb ist für die Non-Profit Veranstaltung extra aus Kroatien angereist. Zu Besuch bei dem Turnier und der anschließenden Siegerehrung waren auch KTV Präsidentin Elke Romauch, KTV-Geschäftsführer Gerald Hebein sowie TC Silbersee Präsident Günther Weiss und Platzmanager Kurt Prettner.





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.05.2024 um 15:11 Uhr aktualisiert